Цирк уберет из программы номер после нападения медведя в Карелии

Номер, во время которого медведь напал на дрессировщика цирка в Карелии, уберут из программы. Об этом РБК сообщил представитель «Цирка Шапито Аншлаг» Людмила Мисник.

По ее словам, несмотря на то, что этот номер демонстрировался без инцидентов на протяжении года, администрация решила снять его.

Мисник отметила, что не присутствовала на этом представлении, но присутствовала на этом номере в других городах. И видела, как ведут себя зрители: часто включают вспышки на телефонах и камерах, фотографируют животных, пугая их, хотя цирк предупреждает, что съемка во время представления запрещена.

«Цирк с себя ответственности не снимает, медведь за пределы манежа не выходил. Медведь этот — это собственность дрессировщика, он его вырастил с малых лет, почему он набросился на него — это только он знает. Но с ними все в порядке, никто никого не убивает и не собирается ничего делать», — добавила она.