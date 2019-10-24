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Суд продлил срок запрета определенных действий сестрам Хачатурян

Московский городской суд продлил срок меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян на два месяца. Об этом сообщили РБК в суде.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Запрет продлен до 28 декабря.

Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян задержали летом 2018 года по подозрению в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. Его тело было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

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Против девушек было возбуждено дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Их арестовали, однако позже заменили арест запретом на совершение определенных действий, включая использование мобильной связи и интернета.

Адвокаты сестер настаивают, что их подзащитные в течение многих лет подвергались насилию со стороны отца и их действия нужно трактовать как самооборону. Адвокаты родственников Михаила Хачатуряна, в свою очередь, полагают, что он мог быть убит из-за денег.

Теги: суд, запрет, продление
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