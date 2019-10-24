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Адвокат опроверг угрозу Полу Уилану пистолетом в СИЗО «Лефортово»

Заявление обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана об угрозах ему огнестрельным оружием в Лефортовском СИЗО в Москве неправильно перевели, об угрозе пистолетом речи не шло. Об этом РБК сообщил адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков.

«Это неправильный перевод. [Это был] вооруженный охранник. Пистолетом [он] не угрожал», — пояснил Жеребенков.

По словам адвоката, Уилан занимался зарядкой, прыгал, скакал и пел песни, из-за чего охранник сделал ему замечание. Он не знал английского, а Уилан — русского, и между ними началась словесная перепалка.

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Защитник также сообщил, что они с клиентом написали жалобу на некорректное поведение сотрудника изолятора, и тот был привлечен к дисциплинарной ответственности.

На вопрос, знает ли он что-то о том, что Уилана якобы готовят для обмена, Жеребенков ответил отрицательно. Он пояснил, что дело еще не закончено, а данный вопрос может решаться только после вступления приговора в законную силу.

Ранее «Интерфакс» передал, что Уилан на заседании суда 24 октября заявил об обращении в прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО прав человека, в том числе в связи с инцидентом, когда охранник поставил его на колени, а другой «угрожал пистолетом».

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Гражданин США был задержан сотрудниками ФСБ России в декабре 2018 года в Москве по подозрению в совершении преступления по ст. 276 УК (шпионаж). Суть обвинений не раскрывается.

В конце июня Уилан обратился к главам США, Канады, Великобритании и Ирландии с просьбой о помощи.

Теги: адвокат, опровержение, угроза, пистолет, СИЗО, новости РБК
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