Адвокат опроверг угрозу Полу Уилану пистолетом в СИЗО «Лефортово»

Заявление обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана об угрозах ему огнестрельным оружием в Лефортовском СИЗО в Москве неправильно перевели, об угрозе пистолетом речи не шло. Об этом РБК сообщил адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков.

«Это неправильный перевод. [Это был] вооруженный охранник. Пистолетом [он] не угрожал», — пояснил Жеребенков.

По словам адвоката, Уилан занимался зарядкой, прыгал, скакал и пел песни, из-за чего охранник сделал ему замечание. Он не знал английского, а Уилан — русского, и между ними началась словесная перепалка.

Защитник также сообщил, что они с клиентом написали жалобу на некорректное поведение сотрудника изолятора, и тот был привлечен к дисциплинарной ответственности.