Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии. Видеозапись, сделанная очевидцем, размещена в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как медведь выполняет цирковой номер с тележкой. Дрессировщик дал медведю еду, после чего животное набросилось на мужчину и повалило его на пол. Другой сотрудник цирка начал бить медведя ногой, после чего применил электрошокер.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры! 18+

Галина Гурьева, разместившая видеозапись в социальной сети, рассказала РБК, что после того как медведя увели со сцены, организаторы объявили антракт на 15 минут, а затем шоу продолжилось.