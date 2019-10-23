В Москве правозащитника задержали за покушение на мошенничество

В Москве правозащитника задержали за покушение на мошенничество

За покушение на мошенничество в Москве был задержан заместитель председателя правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Маяков. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, 22 октября Маяков получил от осужденного на длительный срок заключения 200 тыс. руб. Взамен замглавы правозащитной организации пообещал ему содействовать в пересмотре приговора, хотя такими возможностями не располагал. Конечная сумма вознаграждения за это должна была составить 2,5 млн руб.

Маяков был арестован сразу же после получения денег. Выяснилось, что задержанный был ранее судим за подобную деятельность.

22 октября прошли обыски в «Комитете за гражданские права». Глава правозащитной организации Андрей Бабушкин заявил, что в офис пришли 15 человек в штатском, которые заблокировали доступ в помещение для его арендаторов. По итогам проверки был изъят личный компьютер сотрудника организации. Бабушкин предположил, что обыск вел Следственный комитет.