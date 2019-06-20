Обвиненный в шпионаже американец Уилан обратился к Трампу из Мосгорсуда

Американец Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, 20 июня был доставлен в Мосгорсуд, где проводилось заседание по жалобе его защиты на продление арест до 5 августа. Он обратился с просьбой о помощи к главам США, Канады, Великобритании и Ирландии, передает «РИА Новости».

«Я прошу глав правительств и власти в Оттаве, Дублине, Лондоне, Вашингтоне оказать помощь, выразить публичную поддержку. Мистер президент, мы не можем сделать Америку великой, если вы не можете защитить своих граждан по всему миру», — заявил Уилан.

Уилан также отметил, что после жалоб на плохие условия содержания под стражей сотрудники СИЗО «Лефортово» относятся к нему более внимательно и дружелюбно. Свой арест он назвал «абсурдным политическим похищением».

О задержании Пола Уилана в Москве стало известно в конце 2018 года. Против него завели уголовное дело о шпионаже, а затем арестовали. По словам брата Уилана, в Москву Пол приехал на свадьбу к знакомым. У него есть гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии.