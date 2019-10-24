В Москве восстановили движение поездов на серой ветке метро

В Москве восстановили движение поездов на серой ветке метро

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график, сообщает официальный Twitter Московского метрополитена.

Движение поездов между «Савеловской» и Алтуфьево» восстановлено в 11:13, отметила пресс-служба подземки.

Движение приостановили из-за упавшего на рельсы пассажира. Информация о сбое появилась в 10:49.

Как сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, женщина, которая упала на рельсы в 10.30, погибла. Происшествие случилось на станции «Отрадное».

12 октября упавшему на пути пассажиру на станции «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии удалось выбраться на платформу. Из-за инцидента на непродолжительное время приостанавливалось движение между станциями «Марьино» и «Зябликово».