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Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР

В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР. Видеозапись была размещена в YouTube.

На кадрах видно, как самолет заходит на посадку в сопровождении двух учебно-боевых самолетов ВВС ЮАР. За приземлением наблюдали десятки людей.

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России впервые прибыли в ЮАР для повышения боевой выучки летчиков двух стран, сообщало Минобороны 23 октября.

По данным ведомства, самолеты пролетели над Каспийским, Аравийским морями и Индийским океаном. Во время полета истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР сопровождали российских бомбардировщиков.

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Телеканал «Звезда» позднее опубликовал видео дозаправки российских Ту-160 по пути в ЮАР.


 

Теги: ЮАР, Ту-160, видео, посадка
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