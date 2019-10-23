Появилось видео полета российских стратегических бомбардировщиков в ЮАР

В Сети появилось видео полета в ЮАР российских ракетоносцев Ту-160. Ролик опубликовал в своем Twitter телеканал «Звезда».

На ролике показаны моменты взлета одного из самолетов. Позже на кадрах, снятых с из кабины бомбардировщика, видно, как самолет дозаправляется в воздухе.

23 октября стало известно, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 впервые прибыли в ЮАР для повышения боевой выучки летчиков двух стран. Как сообщили в Минобороны России, самолеты пролетели над Каспийским, Аравийским морями и Индийским океаном. В ходе перелета экипажи российских бомбардировщиков произвели дозаправку в воздухе. Путь до точки назначения занял 13 часов, во время полета Ту-160 ВКС России сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР.

Прибытие в ЮАР российских бомбардировщиков совпало с проведением саммита «Россия — Африка», сопредседателями которого являются президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.