Немецкий депутат заявил о потере $100 млрд из-за санкций против России

Немецкий депутат заявил о потере $100 млрд из-за санкций против России

Предприятия Германии потеряли более $100 млрд из-за санкций против России. Об этом «Известиям» сообщил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

«По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики», — сказал он.

По его словам, речь идет о пересмотре отношений с Россией, отмене ограничений и компенсациях компаниям. Депутат рассказал, что эту инициативу рассмотрели во втором чтении.

При этом научный директор Германо-Российского форума, политолог Александр Рар заявил изданию, что к концу текущего года Россия и Евросоюз потеряют около $400 млрд.