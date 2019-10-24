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Немецкий депутат заявил о потере $100 млрд из-за санкций против России

Предприятия Германии потеряли более $100 млрд из-за санкций против России. Об этом «Известиям» сообщил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

«По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики», — сказал он.

По его словам, речь идет о пересмотре отношений с Россией, отмене ограничений и компенсациях компаниям. Депутат рассказал, что эту инициативу рассмотрели во втором чтении.

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Немецкий бизнес оценил потери от санкций против России в миллиарды евро

При этом научный директор Германо-Российского форума, политолог Александр Рар заявил изданию, что к концу текущего года Россия и Евросоюз потеряют около $400 млрд.

В конце июня председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отметил, что о потерях от санкций в размере €1,1 млрд заявили 75 компаний. По его словам, если распространить полученные данные на все 4,5 тыс. компаний с немецким участием, то сумма возрастает до «нескольких миллиардов евро».

В июне во время прямой линии президент Владимир Путин заявлял, что потери России от введенных против нее в 2014 году санкций составили $50 млрд. Он добавлял, что ЕС потерял $240 млрд, а США — $17 млрд.

Теги: Бундестаг, санкции, предприятия, потери
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