Немецкий бизнес оценил потери от санкций против России в миллиарды евро

Немецкий бизнес оценил потери от санкций против России в миллиарды евро

По данным Российско-германской внешнеторговой палаты, весь немецкий бизнес в России — более 4,5 тыс. компаний с немецким участием — потерял из-за санкций «несколько миллиардов евро»

Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС

Совокупные потери немецких компаний от антироссийских санкций исчисляются «миллиардами евро». Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп на пресс-конференции в Москве, посвященной результатам опроса палаты среди 141 входящей в организацию компании.

«75 компаний, заявляющих о потерях, произвели их точную оценку. В общей сложности они уже потеряли из-за санкций США против России €1,1 млрд», — свидетельствуют данные опроса. 28% компаний оценили свои потери в сумму до €1 млн, 22% — до €10 млн. Из-за санкций США 5% компаний потеряли до €50 млн, 2% — до €100 млн и 1% — до €500 млн.

«Если экстраполировать эту цифру на весь немецкий бизнес в России, то есть более 4,5 тыс. компаний с немецким участием, речь идет о нескольких миллиардах евро (потерь)», — заявил Шепп.

По его словам, европейские санкции в отличие от американских сформулированы очень четко, поэтому у компаний есть понимание, как себя вести. «К тому же мы все время слышим пожелания из Вашингтона ввести новые. Это создает нестабильные условия. Есть ощущение, что американские санкции установятся на десятилетия, постоянно существуют опасения новых санкций», — считает Шепп.