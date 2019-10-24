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Посол в США оценил желание конгрессменов признать «Азов» террористическим

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американский конгресс начинает осознавать угрозу, которую представляет украинский батальон «Азов». Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Игнорировать эту опасность становится все сложнее. До Америки уже должна была дойти информация о ползучей реабилитации на Украине пособников Третьего Рейха», — отметил он.

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Посол отметил, что конгресс вслед за американскими спецслужбами начинает понимать, что «Азов» и контактировавшие с ним американцы представляют угрозу. Антонов заявил, что российская сторона призывает Вашингтон, а также общественные и правозащитные организации дать «соответствующую оценку» неонацистским тенденциям, которые существуют на Украине и в странах Балтии.

В середине октября 40 членов палаты представителей США, во главе которых встал демократ Макс Роуз, попросили главу Госдепартамента Майка Помпео объяснить, почему батальон «Азов» и другие экстремистские группировки не включили в список международных террористических организаций. Они отметили, что эта организация «годами продолжает вербовать» граждан США и приветствует в своих рядах неонацистов.

В «Азове» назвали требование признать батальон террористической организацией информационной атакой на Украину.

Теги: посол в США, «Азов», Украина
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