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Суд обязал Госдеп предоставить материалы об отношениях с Украиной
Авторы иска считают, что обнародованные документы позволят получить новую информацию о нарушениях со стороны администрации Трампа
Фото: Alastair Grant / AP

Суд в США обязал Государственный департамент в течение ближайших 30 дней предоставить документы, которые связаны с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной, сообщает The New York Times со ссылкой на агентство AP. Таким образом, было удовлетворено требование организации American Oversight, которая подозревает президента США в нарушении действующего законодательства.

Адвокат American Oversight Дэниел Макграт заявил, что любые документы, которые покажут, что Трамп оказывал давление на украинское правительство с целью расследовать деятельность сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, могут иметь серьезное общественное значение. В результате судья Кристофер Купер согласился, что в данном случае можно применить Закон о свободе информации. Тем более, что документы, на публикации которых настаивает American Oversight, не являются секретными.

В частности, речь идет о взаимоотношениях с украинскими властями адвоката президента Руди Джулиани и документов, связанных с отзывом посла в Киеве Мари Йованович. Последняя месяц назад уверяла конгрессменов, что была вынуждена покинуть Украину из-за своей антикоррупционной деятельности.

Глава правозащитной организации Остин Эверс решение вашингтонского суда назвал «трещиной в стене действующей администрации».

American Oversight – организация, созданная в 2017 году. На ее сайте утверждается, что она не поддерживают ни одну из партий, однако главной задачей считает выявление злоупотреблений со стороны администрации Трампа. Создатели организации считают, что в Белом доме используют государственные должности для личного обогащения.

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