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В Техасе два вертолета столкнулись в воздухе

Два легких вертолета Robinson R22 столкнулись в воздухе над ранчо в американском штате Техас. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По данным издания, инцидент произошел в среду утром, 23 октября, в общине Хебронвилл. Она располагается в 260 км к югу от города Сан-Антонио. В это время пилоты пасли оленей.

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Associated Press сообщает, что два человека погибли и еще один пострадал. В техасском Департаменте общественной безопасности сообщили, что один вертолет смог приземлиться, а другой разбился. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

В конце августа вертолет столкнулся с небольшим самолетом на Майорке. В результате погибли по меньшей мере пять человек, среди которых оказался несовершеннолетний.

Теги: вертолеты, Robinson
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