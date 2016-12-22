В Румынии во время подготовки к авиашоу столкнулись два самолета

В Румынии два небольших самолета столкнулись в воздухе во время тренировочных полетов. В результате один пилот погиб, сообщает Agerpress со ссылкой на генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям страны.
По данным инспекции, авиакатастрофа произошла в районе Сучава. Самолеты упали за пределами взлетно-посадочной полосы.
После крушения оба пилота оказались заблокированы в разбившихся самолетах. Один из пилотов был в бессознательном состоянии, однако впоследствии его признали умершим.
Другого пилота извлекли из обломков, после чего медики приступили к стабилизации его состояния. Спасатели планируют доставить его на вертолете в больницу города Яссы.
В результате авиашоу, к которому готовились пилоты, отменили. Префект Сучавы рассказала Agerpress, что прокуроры исследуют место крушения двух самолетов. Она отметила, что один пилот был из Бухареста, а другой из города Тимишоара. Авиашоу должно было состояться 4 августа с 16:00 по 21:00 по местному времени (совпадает с московским).