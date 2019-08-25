Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в муниципалитете Инка в 13:35 по местному времени (14:35 мск). В результате столкновения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний. На место аварии прибыла полиция, скорая помощь и экстренные службы.

24 августа в московскому аэропорту Шереметьево стажер за рулем погрузчика врезался в самолет. В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены обшивка и хвостовая часть лайнера.