Структура «Росатома» ответила на сообщения о ввозе радиоактивных отходов

«Росатом» перевозит ядерные материалы в «упаковочных комплектах», которые для этого специально предназначены. Они имеют необходимые российские и иностранные сертификаты. Об это этом РБК сообщил представитель «Техснабэкспорта» (подконтролен «Росатому»).

По его словам, при проведении таких и других работ важнейшим приоритетом является безопасность. Так в структуре ответили на заявления экологов из российского отделения Greenpeace и организации «Экозащита!» о ввозе в Россию ядерных отходов.

Экологи ознакомились с документами министерства экономики земли Северный Рейн-Вестфалия и пришли к выводу, что с начала года в Россию стали завозить ядерные отходы. Речь шла о материалах с фабрики компании Urenco в Германии. По их данным, в течение четырех лет в страну из ФРГ планируют отправить 12 тыс. т токсичных радиоактивных «хвостов». Экологи потребовали прекратить их импорт, чтобы не делать из России «радиоактивный могильник для остального мира».

В «Техснабэкспорте» сообщили, что у «Росатома» есть технологии «ядерного топливного цикла», которые позволяют использовать материалы повторно. Среди таких работ есть и «дообогащение хвостов». Во время этой работы обедненный уран повторно обогащается. Ядерное топливо из этого вида сырья удается производить «экономически эффективным образом».