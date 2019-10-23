Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

По данным российского отделения Greenpeace и «Экозащиты!», в течение четырех лет в Россию из Германии планируется отправить 12 тыс. т токсичных и и радиоактивных урановых «хвостов»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В 2019 году Россия вновь начала принимать радиоактивные отходы с уранообогатительной фабрики компании Urenco в германском городе Гронау. Об этом сообщают российское отделение Greenpeace и организация «Экозащита!» со ссылкой на документ министерства экономики земли Северный Рейн-Вестфалия, в которой расположен Гронау.

22 октября депутат бундестага Хубертус Здебель сообщил, что Urenco планирует до 2022 года отправить в Россию по соглашению с «дочкой» АО «Техснабэкспорт» 12 тыс. тонн радиоактивных отходов. По данным берлинской газеты Die Tageszeitung, в мае-сентябре 2019 года в Россию уже было отправлено 3,6 тыс. т так называемых урановых хвостов или отвального гексафторида урана (ОГФУ, смесь изотопов урана в форме гексафторида этого металла с содержанием урана-235 ниже природного уровня).

«Это циничный и аморальный бизнес. Он нужен Urenco, чтобы сэкономить миллиарды евро на утилизации своих урановых «хвостов», отправив их в Россию. Поражает готовность «Росатома» зарабатывать на захоронении фактических иностранных отходов, что является нонсенсом в любой цивилизованной стране», — прокомментировал ситуацию сопредседатель «Экозащиты!» Владимир Сливяк.

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

«Россия не должна становиться радиоактивным могильником для остального мира. Мы требуем немедленно прекратить импорт урановых «хвостов» в Россию, опубликовать документы об этих сделках и наказать виновных в заключении незаконных сделок», — заявил эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.