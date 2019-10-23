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Киев раскрыл расходы на 14-часовой пресс-марафон Зеленского

14-часовой пресс-марафон украинского лидера Владимира Зеленского обошелся почти в 372 тыс. грн (почти $15 тыс.). Об этом телеканалу «112 Украина» сообщили в офисе президента в ответ на запрос.

Как следует из информации, ресторанное обслуживание во время мероприятия обошлось бюджету в 174 тыс. грн ($7 тыс.).

Еще 198 тыс. грн (почти $8 тыс.) ушло на оплату технического обеспечения видео- и аудиозаписи, а также трансляции пресс-марафона.

Политика
Многочасовая пресс-конференция Зеленского на киевском рынке. Главное

14-часовое общение Зеленского с прессой на рынке Kyiv Food Market прошло 10 октября. По ее итогам президенту вручили сертификат о мировом рекорде по общению с журналистами.

Украинский лидер высказался на тему саммита в «нормандском формате» по Донбассу, выразив надежду на его проведение в ноябре этого года.

Зеленский также обратил внимание на шаги по нормализации отношений с Россией. В частности, президент назвал странным тот факт, что поезда между двумя странами ходят, а авиасообщение отсутствует.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, пресса, траты
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