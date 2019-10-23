Киев раскрыл расходы на 14-часовой пресс-марафон Зеленского

14-часовой пресс-марафон украинского лидера Владимира Зеленского обошелся почти в 372 тыс. грн (почти $15 тыс.). Об этом телеканалу «112 Украина» сообщили в офисе президента в ответ на запрос.

Как следует из информации, ресторанное обслуживание во время мероприятия обошлось бюджету в 174 тыс. грн ($7 тыс.).

Еще 198 тыс. грн (почти $8 тыс.) ушло на оплату технического обеспечения видео- и аудиозаписи, а также трансляции пресс-марафона.

14-часовое общение Зеленского с прессой на рынке Kyiv Food Market прошло 10 октября. По ее итогам президенту вручили сертификат о мировом рекорде по общению с журналистами.