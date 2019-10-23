Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух человек в Новой Москве

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух человек в Новой Москве

Щербинский районный суд Москвы взял под арест напавшего на постояльцев заместителя администратора хостела Сергея Сазонова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Сазонову избрали меру пресечения в виде ареста до 21 декабря этого года включительно», — говорится в сообщении.

26-летний уроженец Челябинской области напал с ножом на постояльцев хостела в деревне Дудкино в Новой Москве утром 22 октября. По словам источников в правоохранительных органов, мужчина употреблял наркотики и пришел просить деньги в долг.

Когда ему отказали в помощи, он схватился за нож и нанес ранения шестерым постояльцам. Двое из них умерли, остальные были госпитализированы. Во время задержания подозреваемого он отрезал себе палец.

Против Сазонова Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).