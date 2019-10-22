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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
По версии полиции, мужчина пришел к знакомым попросить денег в долг и после отказа нанес шестерым ножевые ранения. Два человека скончались, четверо госпитализированы

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревает в убийстве двоих человек. Об этом пишут ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Гражданин пришел к знакомым просить деньги в долг. Ему отказали, он нанес ножевые ранения шестерым. Двое из них умерли, четверо госпитализированы», — сообщили в полиции.

Там добавили, что инцидент произошел в деревне Дудкино утром во вторник, 22 октября. Подозреваемый задержан.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Новая Москва, убийство, мужчина
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