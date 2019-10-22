СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве

СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве

Следственными органами Главного следственного управления СК России по столице возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в хостеле в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, тела погибших были обнаружены утром 22 октября с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу. Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подозреваемый задержан.

По версии полиции, мужчина пришел к своим знакомым просить деньги в долг, а после отказа нанес ножевые ранения шестерым. Инцидент произошел в деревне Дудкино. По данным источника РБК в ГУ МВД по Москве, задержанный — уроженец Челябинской области Сергей Сазонов. При задержании он отрезал себе палец. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина систематически употреблял наркотики.



