Лукашенко посоветовал использовать опыт СССР в Евразийском союзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны-участницы Евразийского экономического союза могут и должны использовать советский опыт для дальнейшей интеграции и создания зоны свободной торговли и рабочей силы. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Хабар». Стенограмма опубликована на сайте президента.

По словам Лукашенко, ЕАЭС может пройти интеграционный путь куда быстрее Евросоюза, так как все члены Евразийского союза жили в одной стране — СССР.

«Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта. Мы жили в Советском Союзе, там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать, надо воссоздать то, что разрушено», — отметил Лукашенко.

Тем не менее белорусский лидер подчеркнул, что над полной интеграцией предстоит работать.

В рамках саммита «Россия — Африка», который 23 и 24 октября проходит в Сочи, было заявлено, что члены ЕАЭС и Африканского союза подпишут меморандум о взаимопонимании. Он будет регламентировать взаимодействие между двумя блоками.