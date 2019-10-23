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Политика ,  
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Лукашенко посоветовал использовать опыт СССР в Евразийском союзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны-участницы Евразийского экономического союза могут и должны использовать советский опыт для дальнейшей интеграции и создания зоны свободной торговли и рабочей силы. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Хабар». Стенограмма опубликована на сайте президента.

По словам Лукашенко, ЕАЭС может пройти интеграционный путь куда быстрее Евросоюза, так как все члены Евразийского союза жили в одной стране — СССР.

«Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта. Мы жили в Советском Союзе, там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать, надо воссоздать то, что разрушено», — отметил Лукашенко.

Тем не менее белорусский лидер подчеркнул, что над полной интеграцией предстоит работать.

В рамках саммита «Россия — Африка», который 23 и 24 октября проходит в Сочи, было заявлено, что члены ЕАЭС и Африканского союза подпишут меморандум о взаимопонимании. Он будет регламентировать взаимодействие между двумя блоками.

В октябре Лукашенко также высказывался о барьерах для свободной торговли, которые ставит Москва в рамках ЕАЭС. Российское правительство в ответ заявило, что именно Минск блокирует решения по табаку, алкоголю и сельскохозяйственной технике.

Теги: ЕАЭС, Александр Лукашенко, интеграция, СССР
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