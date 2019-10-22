В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 12:31
Сделано в России: псковский электротехнический промышленный кластер Партнерский материал, 15:29 Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку Экономика, 15:26 В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных Общество, 15:23 В чемпионате Турции вратарь получил удаление на 20-й секунде игры Спорт, 15:23 Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями Политика, 15:20 Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов Общество, 15:09 Как научить офисную технику делать работу за вас РБК и Xerox, 15:00 Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки Финансы, 15:00 Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза Политика, 14:57 Журналисты отметили похожую одежду у Путина и Эрдогана на встрече в Сочи Политика, 14:55 Издатель Forbes подал в суд на группу «Сафмар» Гуцериева Бизнес, 14:48 Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии Общество, 14:48 Время арендаторов: в Москве резко вырос спрос на офисы Недвижимость, 14:45 В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей Общество, 14:43
Политика ,  
0 
В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой
Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС

На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании. Об этом в интервью РБК сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Меморандум позволит заложить механизм институционального взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом, пояснил Саркисян. «Нам интересен Африканский союз, потому что это динамично развивающийся большой экономический рынок с населением 1,3 млрд человек. Темпы роста свидетельствуют о том, что в ближайшее время Африка превратится в серьезного экономического актора в мировом масштабе», — полагает он. В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Наибольший объем торговли с африканскими странами —  у России (около $20 млрд в год).

Страны союза могли бы, по мнению Саркисяна, расширить сотрудничество с африканскими странами в горнорудной промышленности, машиностроении, станкостроении, ювелирной, атомной промышленности и гидроэнергетике. «Поэтапно Африка будет открываться для нас с новой стороны, так как практически все африканские страны имеют достаточно амбициозные программы реформ. Они предполагают большую открытость во взаимодействии с внешними игроками, и нам с этой точки зрения необходимо оказаться в нужное время в нужном месте и не запаздывать с этим нашим переговорным проектом», — говорит Сарксиян.

Евразийский экономический союз также работает с Египтом над заключением соглашения о зоне свободной торговли. Товарооборот между странами ЕАЭС и Египтом за десять месяцев 2018 года составил $5,8 млрд (рост на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Политика
Россия включилась в борьбу за Африку

Саммит Россия — Африка пройдет впервые. На него, по данным Кремля, приедут лидеры 43 государств континента, еще 11 стран будут представлены министрами и послами. Председательствовать на форуме будут президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Теги: ЕАЭС, Африка
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией
Политика
В ЕАЭС оценили экономический эффект от внедрения «умной логистики»
Технологии и медиа
ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter