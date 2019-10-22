В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой

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На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании. Об этом в интервью РБК сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Меморандум позволит заложить механизм институционального взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом, пояснил Саркисян. «Нам интересен Африканский союз, потому что это динамично развивающийся большой экономический рынок с населением 1,3 млрд человек. Темпы роста свидетельствуют о том, что в ближайшее время Африка превратится в серьезного экономического актора в мировом масштабе», — полагает он. В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Наибольший объем торговли с африканскими странами — у России (около $20 млрд в год).

Страны союза могли бы, по мнению Саркисяна, расширить сотрудничество с африканскими странами в горнорудной промышленности, машиностроении, станкостроении, ювелирной, атомной промышленности и гидроэнергетике. «Поэтапно Африка будет открываться для нас с новой стороны, так как практически все африканские страны имеют достаточно амбициозные программы реформ. Они предполагают большую открытость во взаимодействии с внешними игроками, и нам с этой точки зрения необходимо оказаться в нужное время в нужном месте и не запаздывать с этим нашим переговорным проектом», — говорит Сарксиян.

Евразийский экономический союз также работает с Египтом над заключением соглашения о зоне свободной торговли. Товарооборот между странами ЕАЭС и Египтом за десять месяцев 2018 года составил $5,8 млрд (рост на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).