В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В пятницу белорусский лидер заявил, что со стороны России есть «сдерживающие меры» в отношении белорусских товаров. Лукашенко говорил о проблемах в рамках ЕАЭС. В Москве отметили, что именно Минск блокирует решения об общем рынке

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщают агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». Информацию также подтвердил РБК источник в правительстве.

Собеседники заметили, что подобные заявления слышать «довольно странно». «Всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза», — приводят агентства слова своих собеседников.

По словам источников, Минск, в частности, блокирует решения по алкоголю, табаку, сельскохозяйственной технике. Собеседники также указали на проблемы из-за позиции Минска с утверждением правил определения происхождения товаров, а также с допуском товаров к госзакупкам в Белоруссии из-за «административных ограничений» в этой стране.

В пятницу Лукашенко заявил, что преодолеть барьеры, которые планировалось устранить при создании ЕАЭС, не удалось. По его словам, со стороны России «стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания». Белорусский лидер напомнил, что ЕАЭС создавался «на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы». «Этого сегодня нет ни по одному из направлений», — сказал Лукашенко. «И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок начинаю называть виновных», — добавил он.