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Лавров вспомнил о сказавшем ему «до свидания» преподавателе МГИМО

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для фильма «Первого канала» «МГИМО. На всех языках мира» сообщил, почему начал учить сингальский язык, несмотря на мечты изучать французский или арабский. Интервью опубликовано на сайте МИД России.

По словам Лаврова, когда при поступлении в МГИМО ему предложили указать свои пожелания, будущий министр попросил записать его на изучение французского и арабского языков.

«Шел 1967 год, многое происходило на Ближнем Востоке», — объяснил Лавров, отметив, что ситуация в регионе казалась ему «интересной и романтичной».

31 августа, когда на дверях института вывесили списки учебных групп, Лавров увидел свою фамилию и инициалы в перечне студентов, распределенных в наиболее престижную группу, где изучали английский и французский. Однако 1 сентября, на первом семинаре языковой группы, во время переклички на фамилию «Лавров» откликнулись два первокурсника.

На вопрос преподавателя о его отчестве будущий министр ответил, что его зовут Сергей Викторович Лавров.

«Ну, тогда до свидания», — сказал педагог. Как объяснил Лавров в интервью, тогда выяснилось, что в списках значился Сергей Владимирович Лавров — практически полный тезка министра.

Будущий глава МИДа попал в группу, где изучались сингальский и английский языки, причем английский был вторым. Позже Лавров перешел на программу, позволившую изучать в качестве первого и английский язык, а также начал учить французский. Глава МИДа отметил, что ему было интересно учить сингальский, поскольку язык отличается необычной каллиграфией, в чем-то напоминающей армянскую письменность.

Московский государственный институт международных отношений был основан в 1944 году, в 2019 году институт отмечает 75-летний юбилей.

Теги: Сергей Лавров, МГИМО, МИД России
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