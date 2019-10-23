Лавров вспомнил о сказавшем ему «до свидания» преподавателе МГИМО

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для фильма «Первого канала» «МГИМО. На всех языках мира» сообщил, почему начал учить сингальский язык, несмотря на мечты изучать французский или арабский. Интервью опубликовано на сайте МИД России.

По словам Лаврова, когда при поступлении в МГИМО ему предложили указать свои пожелания, будущий министр попросил записать его на изучение французского и арабского языков.

«Шел 1967 год, многое происходило на Ближнем Востоке», — объяснил Лавров, отметив, что ситуация в регионе казалась ему «интересной и романтичной».

31 августа, когда на дверях института вывесили списки учебных групп, Лавров увидел свою фамилию и инициалы в перечне студентов, распределенных в наиболее престижную группу, где изучали английский и французский. Однако 1 сентября, на первом семинаре языковой группы, во время переклички на фамилию «Лавров» откликнулись два первокурсника.

На вопрос преподавателя о его отчестве будущий министр ответил, что его зовут Сергей Викторович Лавров.