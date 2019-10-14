Путин поздравил МГИМО с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 75-летним юбилеем вуза. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил, что МГИМО входит в число ведущих мировых университетов по подготовке специалистов-международников. По его словам, выпускники этого университета «составляют костяк, кадровую основу российской дипломатической службы», а также обладают лучшими деловыми качествами.

Путин также высоко оценил аналитическую и экспертную работу преподавателей и научных сотрудников МГИМО. Он отметил важность того, что в университете, помимо традиционных направлений образования, развиваются новые программы, связанные с государственным и корпоративным управлением, а также информационными и финансовыми технологиями.

Президент напомнил, что в этом году в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал МГИМО и это, по его словам, свидетельствует о высоком авторитете университета.

Путин пожелал сотрудникам, преподавателям и выпускникам вуза дальнейших успехов и «всего самого доброго».