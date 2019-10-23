«Россия 1» опровергла снятие с эфира программы Малахова о прорыве дамбы

В пресс-службе телеканала «Россия 1» РБК сообщили, что выпуск программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» о прорыве дамбы под Красноярском изначально планировали показать только на Дальнем Востоке и в Сибири, что и было сделано.

Показывать этот выпуск в других регионах России телеканал не планировал. «Практика показа разных выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» в разных часовых поясах является стандартной», — добавили в пресс-службе телеканала.

23 октября красноярский портал NGS24 сообщил, что программу Малахова про прорыв дамбы на реке Сейбе в Красноярском крае сняли с эфира. По мнению издания, телеканал снял программу с эфира из-за того, что ведущий огласил результаты анализа воды в Сейбе. Эти данные показали многократные превышения предельно допустимой нормы ртути.

Инцидент в Курагинском районе Красноярского края произошел 19 октября. Водой затопило общежития золотодобывающей артели компании «Сибзолото». Погибли 17 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.