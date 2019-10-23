Росстат впервые за месяц сообщил о росте недельной инфляции

Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1%. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Росстата.

Ранее показатели инфляции на протяжении четырех недель оставались на нулевом уровне. До этого в течение трех недель в стране держалась недельная инфляция 0,1%.

Из материалов Росстата следует, что за отчетный период в стране сильнее всего подорожала гречневая крупа, ее цена выросла на 2,6%. На 1% подорожали куриные яйца. Кроме того, за неделю повысились цены на мясные консервы и сыры (0,4%), баранину и сливочное масло (на 0,3%).

Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,2%, сильнее всего возросли цены на помидоры (на 6,3%) и огурцы (5,7%). Вместе с тем подешевели морковь (на 1,9%) и белокочанная капуста (на 1,6%). Помимо этого, в сообщении ведомства также отмечается понижение цен на сахар-песок (на 1,5%) и пшено (на 1,4%).