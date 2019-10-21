Путин и Ас-Сиси обсудят возобновление чартерного авиасообщения

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси 23 октября в Сочи обсудят возобновление чартерного авиасообщения между Россией и Египтом. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Несомненно, с Сиси будут обсуждать чартерные рейсы», — сообщил он журналистам.

По словам помощника президента, встреча пройдет перед пленарным заседанием экономического форума Россия — Африка. Главы государств также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Авиасообщение между Россией и Египтом было остановлено после крушения пассажирского самолета А321 компании «Когалымавиа», которое произошло в 2015 году над Синайским полуостровом в результате теракта. В самолете, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В начале января 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.