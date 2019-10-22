Журналисты отметили похожую одежду у Путина и Эрдогана на встрече в Сочи

Журналисты отметили похожую одежду у Путина и Эрдогана на встрече в Сочи

Журналисты, которые ведут Twitter кремлевского пула «РИА Новости» обратили внимание, что у лидеров России и Турции одинаковые костюмы. Видеозапись с переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи они опубликовали в Twitter.

Отмечается, что у президентов совпал выбор цвета костюма, галстука и рубашки.

22 октября лидеры двух стран встретились в Сочи, чтобы обсудить сирийский вопрос. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры будут сложными и небыстрыми.

Поводом для встречи Путина и Эрдогана стала военная операция «Источник мира», которую Турция начала 9 октября против живущих на севере Сирии курдов.