Песков заявил о невозможности запретить продавать визитки Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что в Сети продаются визитки Владимира Путина. «Запретить это невозможно. Трудно также объяснить и мотивы любого желающего приобрести такую карточку», — заявил РБК Песков.

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже визитной карточки Владимира Путина. Его разместил пользователь с именем Юсеф из Санкт-Петербурга. К объявлению прикреплены фотографии визитки с двух сторон.

В описании лота сказано, что Путин дал эту визитку отцу продавца, когда занимал должность председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Путин занимал этот пост с 1991 по 1996 год.

Визитка оценена в 2 млн руб. В Сети уже продавались старые визитки президента. В апреле пользователь сервиса «Юла» решил продать карточку советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов Владимира Путина за 650 тыс. руб.