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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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«Библия» Ежова и галстук Ельцина: какие вещи политиков продают в сети

25 апреля на одном из сервисов по продаже вещей появилось объявление о продаже визитки Владимира Путина. На карточке он указан как советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов. Этот пост действующий президент России занимал в 1990-1991 годах. Президентская визитка 29-летней давности — лишь одна из множества вещей российских политиков, которые продаются в интернете, хотя зачастую верифицировать подлинность артефакта невозможно. Некоторые из таких вещей— в материале РБК.
Визитка Владимира Путина
Фото: youla.ru

По словам продавца визитки Тимура, карточку Путин дал его отцу, который когда-то работал с ним. Стоимость визитки — 650 тыс. руб. Покупатель пока не нашелся

Галстук Бориса Ельцина
Фото: avito.ru
Продавец из Оренбурга предлагает узористый галстук изумрудного цвета, который, по его словам, когда-то принадлежал первому президенту России Борису Ельцину. В описании товара указано, что президентский галстук «был подарен родственникам в девяностых годах Ельциной Н.И. (Наина Ельцина — вдова Бориса Ельцина — РБК) в знак благодарности». Цена галстука — 5,5 тыс. руб.
Книга Николая Ежова
Фото: avito.ru

Продавец из Москвы предлагает купить книгу «Очерк науки о характерах» 1917 года, на обложке которого ручкой написано «Ежов 1923». Цена товара — 3 млн руб. Несмотря на то, что на конкретного владельца ничего не указывает, продавец утверждает, что эта книга принадлежала главе НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР — РБК) в 1936-1938 годах. «И прошу учесть, что эта неоднозначная личность автографы не раздавала и ставил только на расстрельных приговорах НКВД», — пишет автор, называя книгу «библией главы сталинского НКВД».

Книга психолога Александра Лазурского «Очерк науки о характерах» впервые была опубликована в 1906 году. В ней он попытался сформулировать основные идеи сформулированной им «характерологии», которая изучает свойства человеческого характера. Продавец утверждает, что «по этой книге он (Ежов — РБК) изучал наклонности характеров, волевых процессов. Эти знания он применял при пытках и репрессиях». В указанном на обложке 1923 году Николай Ежов был ответственным секретарем Семипалатинского губернского комитета РКП (б) (Российская коммунистическая партия большевиков — РБК)

Документ, подписанный Владимиром Путиным в 1993 году
Фото: avito.ru
Продавец из Краснодара за 150 тыс. руб. предлагает купить свидетельство о регистрации ЗАО «Антал» от 29 декабря 1993 года. На документе стоит подпись Владимира Путина в должности председателя Комитета по внешним связям при мэре Санкт-Петербурга. В описании продавец указывает, что документ «отлично украсит стену дома или кабинета амбициозному бизнесмену или чиновнику»
Серебрянный настольный набор Брежнева
Фото: avito.ru

Продавец из Москвы выложил объявление о серебряном письменном комплекте, который, по его словам, был подарен генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу президентом Перу в 1973 году. Набор состоит из серебряной подставки со встроенными часами и двумя позолоченными чернильницами, в которые вставлены перьевые ручки. На подставке гравировка на испанском языке: «Leonid Ilich Brezhnev. Presidente del Presidium de la USSR» (Леонид Ильич Брежнев. Глава Верховного совета СССР). Как утверждает продавец, этот набор был куплен на аукционе, и на него «имеется документ». Стать обладателем предмета, который, возможно, стоял на столе у генерального секретаря, можно за 60 тыс. руб.

В 1973 году Перу возглавлял Хуан Веласко Альварадо. Найти информации о преподнесенных Брежневу подарках от него в открытых источниках не удалось.

Автор: Александр Артамонов
Теги: мультимедиа, Борис Ельцин
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