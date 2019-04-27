«Библия» Ежова и галстук Ельцина: какие вещи политиков продают в сети

Книга Николая Ежова

Продавец из Москвы предлагает купить книгу «Очерк науки о характерах» 1917 года, на обложке которого ручкой написано «Ежов 1923». Цена товара — 3 млн руб. Несмотря на то, что на конкретного владельца ничего не указывает, продавец утверждает, что эта книга принадлежала главе НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР — РБК) в 1936-1938 годах. «И прошу учесть, что эта неоднозначная личность автографы не раздавала и ставил только на расстрельных приговорах НКВД», — пишет автор, называя книгу «библией главы сталинского НКВД».

Книга психолога Александра Лазурского «Очерк науки о характерах» впервые была опубликована в 1906 году. В ней он попытался сформулировать основные идеи сформулированной им «характерологии», которая изучает свойства человеческого характера. Продавец утверждает, что «по этой книге он (Ежов — РБК) изучал наклонности характеров, волевых процессов. Эти знания он применял при пытках и репрессиях». В указанном на обложке 1923 году Николай Ежов был ответственным секретарем Семипалатинского губернского комитета РКП (б) (Российская коммунистическая партия большевиков — РБК)