Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи с лидером Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадерой коснулись темы убийства российских журналистов, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оба лидера настроены на завершение расследования убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые погибли в ЦАР в 2018 году.

«Отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании», — сказал Песков.

Российские журналисты были убиты в Африке 30 июля — они собирались снимать документальный фильм о частной военной компании, которую СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Заказчиком съемок был «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского.