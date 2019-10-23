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В Крыму ответили на «имитацию» удара американского бомбардировщика

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК сообщение мониторингового ресурса Plane Radar о том, что 19 октября американский B-52H «имитировал» бомбардировку Крыма.

«Я слышал про это. Они практикуют подобное, делают это не только в акватории Черного моря, это касается и других морей. Я расцениваю это как провокацию, особенно с учетом острой темы Черноморского региона», — заявил в беседе с РБК Цеков. Сенатор добавил, что политика и военная стратегия США носят откровенно провокационный или агрессивный характер. По словам Цекова, это выражается в развязывании войн в отношении суверенных стран. Надо вспомнить, что происходило последние 20-30 лет в Югославии, Африке, на Ближнем Востоке, пояснил сенатор.

Цеков отметил, что в Крыму отслеживают ситуацию, но не переживают, поскольку полуостров хорошо защищен. По его словам, это подтверждают действия Минобороны по развертыванию в Крыму нескольких батарейных комплексов С-400. Правильность действий Минобороны доказывает ситуация в Сирии, заключил он.

Инцидент с американским бомбардировщиком B-52H произошел 19 октября. Он приблизился к границе России на расстояние в 70 км, где его встретил российский Су-27. Командование ВВС США в Европе сообщало, что бомбардировщик совершал тренировочный полет над Черным морем в рамках отработки взаимодействия с силами Румынии. 

Самолеты ВВС США регулярно замечают у российских границ над Черным морем. В конце сентября Plane Radar сообщал, что вдоль черноморского побережья России разведывательные полеты совершали Lockheed ЕР-3Е и патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon.

 

Теги: Крым, США, бомбардировщик, новости РБК
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