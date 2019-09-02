В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме. Об этом в Facebook сообщило посольство России в Вашингтоне.

Запись в facebook пользователя Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Сотрудники дипмиссии посетили Бутину в федеральной тюрьме города Таллахасси (штат Флорида). Она поблагодарила всех неравнодушных к ее судьбе за оказываемую поддержку, а также выразила надежду на скорейшее возвращение на Родину.

«Со своей стороны продолжим обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Марии. Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек», — отмечается в сообщении посольства.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года. В США россиянку обвинили в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года. В декабре она заключила сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения.