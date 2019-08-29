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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Первые поезда с оснащенными душем купейными вагонами сформируют в ноябре

Первые купейные вагоны нового типа с душем розетками, холодильниками и микроволновками будут переданы «Российским железным дорогам» (РЖД) осенью 2019 года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта Трансмашхолдинга (компания строит вагоны по заказу РЖД) Александр Лошманов.

«Три первых поезда будут сформированы в ноябре», — приводит слова Лошманова «РИА Новости».

Презентация новых вагонов прошла 23 апреля. Их представила Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД). В вагонах появятся душ, специальная кухонная зона с холодильником, микроволновкой и вендинговым автоматом.

Фотогалерея 
Как будут выглядеть новые купейные вагоны РЖД. Фоторепортаж

В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов рассказывал, что новые испытания новых вагонов пройдут в августе—сентябре. Новые вагоны, по его словам, планируется включить в состав поезда Москва — Белгород.

Генеральный директор Тверского вагоностроительного завода (сертифицирует новые вагоны) Андрей Соловей добавлял, что вагоны нового типа также появятся и в поездах, следующих по некоторым направлениям из Москвы: в Старый Оскол, Читу, Челябинск, Казань, Екатеринбург, а также из Санкт-Петербурга: в Астрахань, Челябинск, Ижевск, Белгород, из Новосибирска в Новый Уренгой и из Волгограда в Нижневартовск.

 

Теги: РЖД, поезда
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