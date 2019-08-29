Первые поезда с оснащенными душем купейными вагонами сформируют в ноябре

Первые поезда с оснащенными душем купейными вагонами сформируют в ноябре

Первые купейные вагоны нового типа с душем розетками, холодильниками и микроволновками будут переданы «Российским железным дорогам» (РЖД) осенью 2019 года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта Трансмашхолдинга (компания строит вагоны по заказу РЖД) Александр Лошманов.

«Три первых поезда будут сформированы в ноябре», — приводит слова Лошманова «РИА Новости».

Презентация новых вагонов прошла 23 апреля. Их представила Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД). В вагонах появятся душ, специальная кухонная зона с холодильником, микроволновкой и вендинговым автоматом.

В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов рассказывал, что новые испытания новых вагонов пройдут в августе—сентябре. Новые вагоны, по его словам, планируется включить в состав поезда Москва — Белгород.