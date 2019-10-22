Шойгу заявил о необходимости дополнительной техники в Сирии

Для патрулирования территории Сирии, согласно новым договоренностям между Россией и Турцией, потребуется дополнительная техника. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «РИА Новости».

Министр напомнил о протяженности сирийско-турецкой границы, отметив, что патрулирование должно быть «серьезным и основательным», чтобы не допустить серьезных инцидентов.

Отвечая на вопрос о том, придется ли для патрулирования привлекать дополнительные силы российской военной полиции, глава российского Минобороны отметил, что для текущих задач их «достаточно». Кроме того, говоря о перспективах, Шойгу отметил, что в Сирии есть ряд территорий, которые не нуждаются в патрулировании «в силу налаживания нормальной мирной жизни».

22 октября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, главной темой которых стала ситуация в Сирии. В результате встречи стороны подписали меморандум, согласно которому на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии войдут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут способствовать выводу курдских формирований на 30 км от этой зоны.