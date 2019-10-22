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Общество ,  
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МЖД назвали причину задержек электричек на Павелецком направлении

В Московской области вечером 22 октября задержалось несколько электричек. Как проинформировали РБК в пресс-службе МЖД, причиной стала остановка товарного поезда.

«В результате незапланированной остановки грузового поезда на станции Ступино Павелецкого направления МЖД в пути задерживается несколько пригородных поездов», — сказано в сообщении.

Сейчас грузовой поезд продолжил движение. МЖД, в свою очередь, принимает меры по сокращению опоздания задержанных поездов.

30 сентября сбой в графике движения пригородных поездов произошел на Курском направлении в Подмосковье. О причинах сбоя в Центральной пригородной пассажирской компании не сообщили.

Задержки в движении электричек случились и неделей ранее: в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что в работе железной дороги произошел сбой и поезда в сторону столицы следуют с опозданием до 20 минут. Позднее перевозчику удалось нормализовать график.

Теги: Подмосковье, Ступино, электричка, поезд, остановка, новости РБК
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