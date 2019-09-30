На Курском направлении в Подмосковье произошел сбой в движении электричек

На Курском направлении в Подмосковье произошел сбой в движении электричек

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в своем Twitter предупредила, что на Курском направлении в Подмосковье электрички следуют с задержками.

«На Курском направлении задерживается несколько поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

О причинах сбоя в компании не сообщили.

На прошлой недели также наблюдались сбои в движении электричек. В тот раз с задержками шли поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, обеспечивающей транспортное сообщение с Московской, Тверской, Новгородской и Псковской областями.