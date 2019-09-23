Перевозчик предупредил о задержках подмосковных электричек

В движении ряда электричек в Подмосковье утром 23 сентября произошел сбой, поезда движутся с задержками. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном в Twitter Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).

«Утром некоторые пригородные поезда в сторону Москвы следуют с задержками до 20 минут. Также могут задержаться поезда из Москвы, отправляющиеся по обороту от электричек из области», — говорится в сообщении. В компании принесли извинения пассажирам и рекомендовали следить за объявлениями на станции и в поездах.

Позднее в пресс-службе перевозчика сообщили, что движение возобновилось в нормальном режиме. «Причины [задержек] технические. Движение в график вошло», — сообщили РБК в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

МТ ППК обслуживает движение пригородных поездов в Москве, Московской, Тверской, части Новгородской, Псковской и Ярославской областей.