Reuters сообщил о выходе курдских формирований из зоны безопасности

«Сирийские демократические силы» заявили, что выполнили условия достигнутого между США и Турцией соглашения и покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

По словам представителя администрации, о выводе курдских формирований говорится в письме командующего «Сирийскими демократическими силами» генерала Мазлума Абди.

«Мы полагаем, что в конечном итоге Турция согласится, что произошел вывод [курдских формирований] в соответствии с условиями соглашения», — заявили в администрации, отметив, что в таком случае приостановление операции Анкары трансформируется в постоянное перемирие.

В Вашингтоне также отметили, что внимательно следили за прошедшими в Сочи переговорами президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии с целью вытеснить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) из северных районов страны и создать на приграничной территории зону безопасности. 17 октября США и Турция договорились о приостановлении операции Анкары на 120 часов. По условиям соглашения, за этот срок курдские формирования должны покинуть район ее проведения, после чего на эту территорию войдут турецкие военнослужащие и установят там зону безопасности.