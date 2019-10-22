Трап врезался в пассажирский самолет в Шереметьево

Трап врезался в пассажирский самолет в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево трап столкнулся с пассажирским самолетом Boeing авиакомпании Vietnam Airlines. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, при столкновении он зацепил двигатель самолета. На борту находились 277 пассажиров и 14 членов экипажа, в результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, на борту самолета образовалась царапина. Инцидент произошел во время подачи трапа, обстоятельства выясняются.

«Пока никаких комментариев не даем, в ближайшее время будет пресс-релиз», — заявили РБК в пресс-службе авиакомпании Vietnam Airlines.