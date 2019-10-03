Трап столкнулся с лайнером в аэропорту Челябинска

Самоходный трап въехал в Airbus А321 с пассажирами в аэропорту Челябинска, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Пострадавших нет. Инцидент действительно был. Предварительная причина — техническая неисправность трапа, сейчас над уточнением этой причины работает комиссия. Это судно осталось стоять, а пассажиры двумя самолетами поменьше вылетят», — пояснили в пресс-службе.

«Да, действительно, самоходным трапом было повреждено воздушное судно. Оно отстранено от полетов. Мы направили резервный борт авиакомпании Pegas Fly из-за того, что емкость — 110 мест, мы 110 пассажиров в полную загрузку пересадим на него, и оставшиеся [пассажиры], которые не вошли, будут переоформлены на рейсы «Аэрофлота», — сообщили РБК в авиакомпании Nordwind.

Как пишет портал 74.ru со ссылкой на помощника челябинского транспортного прокурора Екатерину Кожевникову, инцидент произошел с прилетевшим в аэропорт рейсом Москва — Челябинск. Из-за этого оказался задержан рейс в обратном направлении до Шереметьево.