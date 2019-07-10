Власти Москвы опровергли строительство хорды через ядерный могильник

Строительство Юго-Восточной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами Московского завода полиметаллов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Москомархитектуры.

«Проектируемые объекты мостового перехода Юго-Восточной хорды не затрагивают вышеуказанные участки», — заявили в Москомархитектуре.

При этом представитель ведомства признал, что территория завода на Каширском шоссе попадает в границы проекта планировки территории, выделенной для строительства хорды. В Москомархитектуре заверили, что проведут «все необходимые исследования» и в том числе оценят радиационный фон.

Юго-Восточная транспортная хорда Москвы (начало стройки запланировано на 2020 год) общей протяженностью 36 км пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Ожидается, что трасса станет частью Большого столичного хордового кольца.

9 июля издание The Village выпустило материал, в котором утверждается, что хорда пройдет «впритык к могильнику завода полиметаллов [принадлежит «Росатому], где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд». По данным издания, радиация в месте могильника превышает норму в 300 раз.