В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

«Они сидели на корточках рядом с Вечным огнем, грелись и щелкали семечки. Шелуху бросали в Вечный огонь», — рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, задержанные родом из Дагестана, а сейчас служат в Волгограде по контракту. Собранные материалы направят в военную прокуратуру: контрактникам может грозить административное наказание.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области от комментариев РБК по этой теме отказались.

В начале октября в Уссурийске полиция задержала вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.