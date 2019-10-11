В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы. Об этом сообщили в городском отделении МВД, передает агентство UssurMedia.

В ведомстве добавили, что молодые люди уже признали свою вину. По данным источника в правоохранительных органах региона, одному из задержанных 20 лет, другому — 21, передает ТАСС.

О происшествии стало известно 9 октября. После поступившего сообщения полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на предполагаемых нарушителей, которые утром 7 октября затушили землей с клумбы Вечный огонь, а затем помочились на него, по данным UssurMedia.

Памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны установили в Уссурийске в 1977 году. Он состоит из пяти колонн, установленных на общем подиуме. Между ними находятся скульптурные группы, которые изображают уходящих на войну ополченцев и их семьи, остающиеся в тылу. У подножия памятника расположен жертвенник с зажженным Вечным огнем, доставленным в город с Марсова поля.