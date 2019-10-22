Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК строгого режима. Гражданский иск удовлетворен на 300 000 рублей», — говорится в сообщении.

Борисова арестовали в мае по подозрению в похищении гендиректора НТЦ «Завод «Лелинец» (сейчас — АО «Заслон») Александра Горбунова. Он также проходит по другому делу — об избиении Кашина.

Обвинение полагает, что гендиректора завода похитили чтобы получить информацию, компрометирующую его и в дальнейшем использовать ее в своих интересах. По версии следствия, Борисов совершил преступление переодевшись в сотрудника ГИБДД — он заранее приобрел форму и мигалку, а также замаскировал свой автомобиль ВАЗ-2114 так, чтобы он был похож на служебный. За похищение он получил не меньше 200 тыс. руб.