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Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК строгого режима. Гражданский иск удовлетворен на 300 000 рублей», — говорится в сообщении.

Борисова арестовали в мае по подозрению в похищении гендиректора НТЦ «Завод «Лелинец» (сейчас — АО «Заслон») Александра Горбунова. Он также проходит по другому делу — об избиении Кашина.

Обвинение полагает, что гендиректора завода похитили чтобы получить информацию, компрометирующую его и в дальнейшем использовать ее в своих интересах. По версии следствия, Борисов совершил преступление переодевшись в сотрудника ГИБДД — он заранее приобрел форму и мигалку, а также замаскировал свой автомобиль ВАЗ-2114 так, чтобы он был похож на служебный. За похищение он получил не меньше 200 тыс. руб.

Общество
Фигуранты дела об избиении Кашина получили срок за другое преступление

Неизвестные избили Кашина металлическим прутом в ноябре 2010 года. Журналисту сломали челюсть, голень и пальцы, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следственный комитет связывал нападение с его профессиональной деятельностью, было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц.

Кроме Борисова в этом деле фигурировали Данила Веселов и Михаил Кавтаскин, все они работали на ОАО «Механический завод», связанное с заводом «Заслон». Веселов говорил, что Горбунов приказал ему найти и избить Кашина после оскорбления Андрея Турчака, который тогда был губернатором Псковской области (сейчас он секретарь генсовета «Единой России»). По версии следствия, Борисов, Кавтаскин и Веселов получили за нападение 3,3 млн руб.

Теги: Олег Кашин, приговор
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