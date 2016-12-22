Фигуранты дела об избиении Кашина получили срок за другое преступление

Суд в Санкт-Петербурге приговорил фигурантов дела об избиении журналиста Олега Кашина Данилу Веселова и Михаила Кавтаскина к шести годам исправительной колонии за похищение человека, рассказала РБК пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Санкт-Петербургский городской суд сегодня огласил приговор в отношении Данилы Веселова и Михаила Кавтаскина и еще шестерых человек. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Кавтаскин и Веселов приговорены к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили по 6,5–7 лет в исправительной колонии строгого режима», — заявила Лебедева.

По ее словам, в отношении фигуранта Антона Козина производство по уголовному делу было приостановлено, поскольку он скрылся и был объявлен в розыск.

На Кашина напали в ноябре 2010 года — его избили возле дома на Пятницкой улице в Москве. В 2015 году журналист сообщил, что дело раскрыли, назвав исполнителями преступления сотрудников охраны Механического завода в Санкт-Петербурге (входит в холдинг «Ленинец»). Заказчиком, по словам Кашина, был бывший губернатор Псковской области Анатолий Турчак. Бывший губернатор назвал эти обвинения провокацией.

Один из обвиняемых, Веселов, заявил следствию, что указание найти и избить журналиста получил от экс-управляющего заводом «Ленинец» Александра Горбунова. Сам он впоследствии рассказал, что фигуранты дела об избиении Кашина и экс-замдиректора оборонного предприятия «Заслон» Александр Мешков похитили его и заставили на камеру признаться в причастности к преступлению.

Обвиняемые в похищении Горбунова рассказали следствию о принадлежащем ему схроне оружия, за хранение которого экс-управляющий «Ленинца» был арестован в июне 2015 года, но освобожден в сентябре того же года под подписку о невыезде.