Полицейские начали проверку из-за упавшего в метро Москвы пассажира

Полицейские начали проверку после того, как пассажир упал на пути на станции московского метро «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в 08:55. По данным управления, мужчина упал на жесткий путь по собственной неосторожности.

«В отсутствие электропоезда пассажиру помогли подняться на платформу. По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

В результате инцидента метро временно останавливало движение поездов между станциями «Марьино» и «Зябликово». В обратную сторону поезда ехали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение уже восстановлено и введено в график.