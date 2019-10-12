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Полицейские начали проверку из-за упавшего в метро Москвы пассажира

Полицейские начали проверку после того, как пассажир упал на пути на станции московского метро «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в 08:55. По данным управления, мужчина упал на жесткий путь по собственной неосторожности.

«В отсутствие электропоезда пассажиру помогли подняться на платформу. По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

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В результате инцидента метро временно останавливало движение поездов между станциями «Марьино» и «Зябликово». В обратную сторону поезда ехали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение уже восстановлено и введено в график.

В конце сентября сбой произошел на Замоскворецкой ветке столичного метрополитена. Движение прерывали от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая». Причиной стал упавший пассажир. По данным источника «Интерфакса», инцидент произошел на станции «Тверская». Мужчина выжил.

Теги: новости РБК, Москва, метро, проверка
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